Reggio Calabria invasa dai rifiuti, i cittadini si ribellano: interrotta la strada nel quartiere Tremulini [VIDEO]

21 Giugno 2021 12:56

I sacchi di plastica presenti a pochi passi dalle abitazioni sono stati riversati in strada per bloccare il transito delle vetture

Non solo nel quartiere di Ciccarello, dove ogni giorno si assiste ai roghi della spazzatura, ormai è tutta la città di Reggio Calabria ad essere invasa nuovamente dai rifiuti. Il dissenso dei cittadini è tornato a percepirsi in modo chiaro, la scena che si è verificata oggi a Tremulini, come possiamo vedere nel video inviatoci dal lettore Roberto Romeo, ne è una prova lampante: i sacchi di plastica presenti a pochi passi dalle abitazioni sono stati riversati in strada ed hanno bloccato il transito delle vetture. Da oltre un anno l’emergenza prosegue, la raccolta non avviene in maniera costante e i cittadini non sanno più dove gettare i rifiuti, adesso che è iniziata la stagione estiva l’esasperazione è destinata a crescere.