Rifiuti a Messina, multe per contrastare gli evasori. De Luca: “in arrivo altre 400 fototrappole, vi beccheremo uno ad uno”

21 Giugno 2021 13:39

Il Sindaco di Messina si sta impegnando in prima persona per multare i cittadini che non rispettano le leggi sulla raccolta rifiuti e gettano la spazzatura in strada

“Finora abbiamo montato circa 80 fototrappole e telecamere, ma nel giro di poche settimane ne arriveranno altre 400”, ad annunciarlo nel corso di una diretta Facebook il Sindaco Cateno De Luca. Da meno di un mese nella città dello Stretto sono stati aboliti i cassonetti dell’immondizia, è per questo motivo che il primo cittadino di Messina chiede agli agenti di intensificare i controlli. Sulle pagine social sta pubblicando in questi giorni tantissime foto e video di gente che lancia sacchetti di spazzatura fuori dal finestrino dell’auto o che li abbandona sui marciapiedi. Le prime multe dai 600 euro sono già state sollevate, adesso pereò toccherà alla ditta MessinaServizi migliorare in tempi brevi il servizio di raccolta porta a porta. “Dategli tempo di mettersi in sesto – chiede De Luca – , dal 1° ottobre sono sicuro che tutto sarà a regime”. Insomma, gli evasori non avranno vita facile, con i dovuti controlli della Polizia Municipale che coordinerà le attività il problema sarà ridotto all’osso.