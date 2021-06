L’azienda di pulizie e sanificazione BioClean cerca personale a Reggio Calabria e Tropea [INFO e DETTAGLI]

15 Giugno 2021 12:16

BioClean, l’azienda reggina che opera in ambito di pulizie, igienizzazione e sanificazione, cerca personale per Reggio Calabria e Tropea: ecco i requisiti richiesti e come candidarsi

Da quasi 2 anni a questa parte, l’emergenza Covid ha evidenziato quanto sia importante prestare attenzione all’igiene non solo personale, ma anche a quella degli ambienti in cui viviamo quotidianamente. In molti hanno anche vissuto un altro aspetto negativo della pandemia, l’aver perso il lavoro o la difficoltà nel trovarlo. A Reggio Calabria esiste una realtà che non solo ha a cuore la salute dei propri clienti, ma che offre anche importanti opportunità di lavoro in un momento così delicato. Stiamo parlando di BioClean S.r.l., azienda situata in Viale Genoese Zerbi – 29, che si occupa di pulizia, igienizzazione e sanificazione di ogni tipologia di ambiente.

I servizi che BioClean offre vanno dalla pulizia ordinaria, ad una più profonda igienizzazione, alla totale sanificazione ambientale, fino alla piccola manutenzione di locali residenziali, commerciali, produttivi. Il tutto effettuato da professionisti qualificati attraverso corsi di formazione e aggiornamento, nonché mediante l’utilizzo dei migliori prodotti nel settore. Le aree di intervento di BioClean spaziano dagli hotel ai luoghi di lavoro (negozi, palestre, centri commerciali, aziende), passando per i condomini e arrivando addirittura alle flotte aziendali.

Quali figure professionali cerca BioClean e come presentare la propria candidatura

L’azienda BioClean è alla ricerca di personale, in particolare nella zona di Tropea ma anche su Reggio Calabria. Circa 20 fra donne e uomini (maggiorenni), preferibilmente con esperienza nel settore della sanificazione e della pulizia, requisito che comunque non risulta fondamentale ai fini dell’assunzione. Tutto il personale sarà infatti formato attraverso il corso sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ma anche con un corso specifico per addetto alla sanificazione, per un adeguato utilizzo dei prodotti, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre, verrà fatta anche una formazione ‘on the job’, una dimostrazione pratica eseguita direttamente sul luogo di lavoro (es. in un albergo). I candidati dovranno specificare l’eventuale disponibilità a spostarsi per un periodo di tempo, in particolar modo nella stagione estiva, e ad alloggiare vicino al luogo in cui verranno effettuati i periodici servizi di pulizia e sanificazione.

Chiunque fosse interessato ad approfondire l’offerta lavorativa o presentare la propria candidatura, può contattare BioClean ai seguenti recapiti:

