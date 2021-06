Riapertura stadi, il sottosegretario Costa si sbilancia: “L’obiettivo è il 100% di capienza per ottobre”

11 Giugno 2021 23:38

Questa sera, seppur in bassa percentuale, l’Italia ha ritrovato un altro spicchio di normalità con la presenza dei tifosi allo stadio. Olimpico non pieno, ma festante e rumoroso, perché la voglia di tornare ad assistere ad un match dal vivo era tanta. E non c’è intenzione di fermarsi, così come confermato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di ’24 Mattino’ su Radio 24: “Noi siamo all’interno di un percorso di graduale ritorno alla normalità – ha detto – Il campionato di Serie A inizierà con pubblico in presenza seppur in percentuale, obiettivo 100% di capienza per ottobre“.