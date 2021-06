Il tabellone di Euro 2021 e gli accoppiamenti delle migliori terze negli Ottavi di Finale: il regolamento

23 Giugno 2021 15:22

Come viene composto il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2021: i criteri per scegliere le migliori terze e quelli per determinarne la collocazione nella fase eliminatoria

Al via nel tardo pomeriggio odierno l’ultimo turno degli ultimi due gironi di Euro 2021. Il tabellone degli ottavi di finale inizia a delinearsi ormai quasi completamente, seppur restino da chiarire alcuni punti importanti relativi alle terze classificate. Sono tanti i calcoli da fare, relativi a diverse variabili legate ai due gironi che ancora devono essere completati e in cui tutte e 8 le squadre sono incredibilmente ancora in gioco. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Chi saranno le 4 migliori terze di Euro 2021? Proviamo a sbrogliare la matassa

Quattro squadre che non si sono qualificate nei primi due posti dei rispettivi gironi potranno essere ‘ripescate’ in qualità di migliori terze. Svizzera e Repubblica Ceca, terze classificate dei Gironi A e D, sono già sicure di rientrare fra le migliori terze grazie ai 4 punti conquistati, che escluderebbero Finlandia e Ucraina che hanno concluso i gruppi B e C al terzo posto con soli 3 punti. Ancora tutti da decidere i Girone E ed F.

Nel Gruppo E la Svezia ha già 4 punti ed è sicura del passaggio agli ottavi, si giocherà contro la Polonia uno dei primi 3 posti. La Slovacchia sarà fra le migliori terze solo in caso di sconfitta contro la Spagna e una differenza reti migliore di Ucraina e/o Finlandia. La Spagna sarà fra le migliori terze in caso di pareggio con la Slovacchia e sconfitta o pareggio della Polonia che non potrà in nessun caso passare il girone come terza.

Nel Girone F la Francia è già sicura di passare anche come migliore terza visti i 4 punti già in tasca. La Germania può passare come migliore terza in caso di pareggio contro l’Ungheria e contemporanea vittoria del Portogallo o in caso di sconfitta con l’Ungheria e contemporanea sconfitta del Portogallo, a patto che abbia una differenza reti migliore delle altre squadre a 3 punti. Il Portogallo può passare come migliore terza in caso di pareggio contro la Francia e contemporaneo pareggio della Germania contro l’Ungheria, o anche in caso di sconfitta, contemporanea sconfitta dell’Ungheria e una differenza reti migliore di quella delle altre squadre a 3 punti. L’Ungheria, pur essendo ultima nel girone, non è ancora spacciata: una vittoria contro la Germania consentirebbe non solo di avere 4 punti ed essere fra le migliori terze, ma anche un possibile secondo posto.

Finlandia e/o Ucraina infine, potrebbero rientrare in corsa solo nel caso in cui una o entrambe le terze dei Gironi E e F non conquistino 3 punti (la Spagna) o in caso di arrivo a pari punti vengano penalizzate da una peggiore differenza reti che attualmente vede la Finlandia a -2 e l’Ucraina a -1.

La collocazione delle migliori terze nel tabellone

Adesso resta un ultimo dubbio: come vengono collocate le 4 migliori terze e quali possibilità di accoppiamento ci sono per le squadre già qualificate agli ottavi? Nella tabella sottostante sono indicate tutte le variabili. Nella prima colonna sono presenti le 4 possibili migliori terze classificate e i rispettivi gironi dai quali provengono. Nelle altre colonne, è invece indicata la vincente (W sta per winner) dei gironi B, C, E e F.

Le classifiche dei Gironi di Euro 2021

Girone A

Italia 9 Galles 4 Svizzera 4 Turchia 0

Girone B

Belgio 9 Danimarca 3 Finlandia 3 Russia 3

Girone C

Olanda 9 Austria 6 Ucraina 3 Macedonia del Nord 0

Girone D

Inghilterra 7 Croazia 4 Repubblica Ceca 4 Scozia 1

Girone E

Svezia 4 Slovacchia 3 Spagna 2 Polonia 1

Girone F