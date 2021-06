Elezioni Regionali, le sorelle di Jole Santelli: “non usate il suo nome per campagna elettorale, era una donna libera che agiva solo per il bene della Calabria”

12 Giugno 2021 16:50

Calabria, le sorelle di Jole Santelli scrivono alla politica tramite una nota dell’avvocato Sabrina Rondinelli inviata alla stampa e invitano tutti a non usare il nome del defunto governatore per la campagna elettorale

“In prossimità della imminente campagna elettorale per il governo della Calabria, le sorelle di Jole Santelli, Paola e Roberta, sicure di interpretare le sue volonta’, per mio tramite, desiderano che il suo nome non venga utilizzato strumentalmente per tornaconto elettorale“. Lo afferma l’avvocato Sabrina Rondinelli. “Jole – prosegue – era una persona libera, che credeva fortemente nel riscatto della Calabria e nella rivoluzione reputazionale della propria terra. Nel breve periodo in cui ha governato la Calabria, lo ha dimostrato facendo le scelte di governo che le spettavano ispirandosi solo ed esclusivamente al bene della Calabria e dei calabresi. Sarebbe, a nostro avviso offensivo della memoria di Jole intestarsi arbitrariamente parole come continuità o fare solo annunci e proclami da campagna elettorale. Al contrario sarebbe felice ed orgogliosa di avere lasciato un segno, laddove il prossimo Presidente ed il governo che seguirà, facesse scelte ispirate al solo bene della Calabria e dei calabresi, immuni da interessi di carattere privato e vari e particolarismi che hanno portato solo danno alla nostra amata terra“.