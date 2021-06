Reggio Calabria, Zerbi: “Fratelli d’Italia sin dall’insediamento dell’Amministrazione regionale sta lavorando ad un progetto di rilancio della Diga del Metramo”

26 Giugno 2021 15:46

Reggio Calabria, Zerbi: “Fratelli d’Italia sin dall’insediamento dell’Amministrazione regionale di centro destra sta lavorando in perfetta sintonia con l’Assessorato all’Ambiente della Regione ad un progetto di rilancio della Diga del Metramo dopo anni di proclami e falsi promesse”

“L’importanza strategica della Diga del Metramo per il territorio richiede la massima attenzione ed il massimo sforzo della classe dirigente della nostra Regione per il rilancio definitivo di questa infrastruttura”. E’ quanto scrive in una nota il Dott. Filippo Zerbi, Responsabile Dipartimento Grandi Infrastrutture di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria. “Irrigazione a costo sostenibile per le aziende agricole,acqua potabile per i comuni limitrofi, produzione di energia elettrica a basso costo per l’intero territorio e sfruttamento a fini turistici del bacino lacustre sono gli obiettivi che vanno perseguiti nel breve termine. Fratelli d’Italia sin dall’insediamento dell’Amministrazione regionale di centro destra sta lavorando in perfetta sintonia con l’Assessorato all’Ambiente della Regione Calabria ad un progetto di rilancio della Diga dopo anni di proclami e falsi promesse. Si tratta di un progetto sostenibile sia in termini ambientali che economici che vedrà protagonisti gli attori principali che sono la Regione Calabria ed il Consorzio di Bonifica i cui consorziati attendono ormai da decenni l’acqua dell’invasione per le proprie aziende. Quello che si prospetta è un vero e proprio cambio di passo che spazzerà i proclami e le false promesse, per fare posto ad un progetto concreto che nel futuro immediato restituirà dignità ad una infrastruttura di enorme importanza dopo l’oblio al quale la miopia delle classi dirigenti degli anni trascorsi l’aveva condannata”, conclude la nota.