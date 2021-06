Reggio Calabria, un gelato da Cesare il simbolo della libertà notturna ritrovata: “Questa brioche con la mia ragazza dopo mezzanotte è il modo migliore per festeggiare la fine del coprifuoco”

24 Giugno 2021 17:07

Reggio Calabria, la testimonianza di un giovane reggino che ha voluto celebrare la prima notte senza coprifuoco con un gelato da Cesare dopo mezzanotte

Una coppia di giovani reggini ha voluto celebrare la fine del coprifuoco con un gustosissimo gelato da Cesare. Giunti in città dalla provincia, trascorrendo un paio d’ore sul Lungomare, i ragazzi si sono poi recati da Cesare subito dopo la Mezzanotte e hanno acquistato una brioche nocciola e pistacchio e un cono bacio e caramello. La coppia ha così voluto festeggiare la fine del coprifuoco e la ritrovata libertà notturna, in riva allo Stretto, degustando il gelato di alta qualità realizzato con materie prime di prima fascia e seguendo la lavorazione di un’antica e genuina tradizione tramandata di generazione in generazione. Ringraziando e complimentandosi con il personale all’interno dello storico chiosco verde, simbolo di Piazza Indipendenza e elemento caratteristico dell’identità reggina, i giovani si sono congedati soddisfatti e hanno promesso di tornare presto.