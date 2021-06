21 Giugno 2021 12:36

Saracinello, Condofuri e Siderno: ecco le tappe odierne di Matteo Salvini in provincia di Reggio Calabria

Matteo Salvini torna a Reggio Calabria. Il leader del Carroccio nel pomeriggio di oggi ha annunciato il suo arrivo nella città calabrese dello Stretto: alle 15.30 sarà a Saracinello per un incontro con alcune famiglie di bambini autistici; successivamente il leghista sarà a Condofuri alle 16.30 per incontrare il Sindaco e la cittadinanza presso il Palazzo del Comune, infine alle 18.30 sarà al bar Manhattan sul Lungomare delle Palme di Siderno per un incontro coi cittadini della Locride.