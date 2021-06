Reggio Calabria: terza puntata di “In Rete”, speciale sul premio Nosside 2021

20 Giugno 2021 23:29

L’associazione Rete Sociale di Reggio Calabria non ferma la sua rassegna culturale di dirette social su vari temi

L’associazione Rete Sociale di Reggio Calabria non ferma la sua rassegna culturale di dirette social su vari temi e prosegue anche oggi lunedì 21 giugno ore 19 con un nuovo appuntamento sul proprio profilo facebook. La terza puntata, in particolare, sarà uno speciale sul celebre e rinomato “premio mondiale di poesia nosside”, giunto nel 2021 alla sua XXXVI edizione, un premio da Reggio Calabria al Mondo. Il premio ormai vanto per tutta la cittadinanza e la comunità reggina, fondato e promosso dal professore Pasquale Amato, mentre si prepara con in corso le iscrizioni da varie parti del pianeta alla sua XXXVI Edizione, rappresenta un unicum nel suo genere, essendo anche l’unico Concorso globale per una composizione inedita senza confini di lingue e culture, ma mai dimenticando o rinnegando la sua sede e casa: Reggio Calabria. La rubrica online di “Rete Sociale” moderata da Bruno Monorchio, presidente dell’Associazione, capendo l’importanza rivestita dall’evento, ha deciso di organizzare uno Speciale di approfondimento online, coinvolgendo, grazie alla collaborazione con l’organizzazione del premio, vari ospiti di fama nazionale e internazionale.

In particolare partecipano alla trasmissione:

Professore Pasquale Amato, Presidente Fondatore del Nosside che illustrerà la strategia e le identità del Progetto Culturale;

Lisset Argüelles, Addetta Culturale Ambasciata di Cuba in Italia, con cui il Nosside ha una partnership ultraventennale nella Feria Internacional del Libro de La Habana;

Nadia Crucitti, Scrittrice e Segretaria delle prime 11 Edizioni del Nosside; Giuseppe Cardello, decano degli Ambasciatori del Premio nel mondo dal 2001;

Stefano Baldinu, Ambasciatore nel mondo di fresca nomina assieme al messicano Francisco Azuela;

Rosamaria Malafarina, Componente e Segretaria della Giuria del Nosside dal 1994 al 2020.

Un altro appuntamento importante perciò targato ReteSociale che aspetta solo di essere guardato e ascoltato con piacere, che rende di orgoglio l’associazione e tutta la città. Ricapitolando appuntamento lunedì 21 giugno alle ore 19 con speciale online di “rete sociale” sul Premio Nosside sul Profilo Facebook “ReteSociale”.