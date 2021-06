Reggio Calabria, la denuncia dei conducenti di Atam: “strade caratterizzate da buche, problemi alla sicurezza dei passeggeri a bordo”

13 Giugno 2021 15:36

Reggio Calabria, la denuncia dei conducenti di Atam: “strade caratterizzate da buche, ciò è motivo di continui guasti ai mezzi oltre a creare seri problemi alla sicurezza dei passeggeri a bordo”

“Il manto stradale in alcune zone della città (tratto Pentimele-Archi, Catona-Rosalí, Catona Concessa, Saracinello-Bovetto-Croce Valanidi) è fortemente compromesso a causa delle buche dovute a un’assenza adeguata di manutenzione ciò è motivo di continui guasti oltre a creare seri problemi alla sicurezza dei passeggeri a bordo”, è quanto scrivono in una nota i conducenti di Atam. “Spesse volte gli autobus dell’Atam sono costretti al rientro in deposito per interventi di manutenzione straordinari all’apparato delle sospensioni, ci stiamo riferendo ad autobus di recente immatricolazione,le case costruttrici per queste problematiche si declinino da ogni responsabilità. Piú volte sono state segnalate agli uffici competenti senza ricevere mai una risposta adeguata, come lavoratori di Atam unitamente alle organizzazioni sindacali aziendali CGIL ,CISL,UIL,RSA Atam, ci scusiamo con i passeggeri per i disservizi che stiamo arrecando che anche noi siamo costretti a subire ,essendo impegnati per circa 7 ore al giorno sui percorsi menzionati. Nell’immediato la mancanza di interventi ci vedrà costretti a intraprendere iniziative atte a trovare una soluzione alle tematiche sopra citate”, conclude la nota.