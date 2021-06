Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, spazzatura in via Sbarre Centrali: le macchine ci finiscono in mezzo! [GALLERY]

24 Giugno 2021 11:26

Spazzatura in via Sbarre Centrali di Reggio Calabria: una vera e propria discarica di sacchetti e immondizia, le macchine ci finiscono in mezzo

Continua l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi incendi in molte zone della città dal tris San Gregorio, Bovetto e Sorgente di martedì, a quelli dell’ex polveriera di Ciccarello e del Rione Marconi di ieri. Quest’oggi invece è stata segnalata alla redazione di StrettoWeb un accumulo di rifiuti che, visto l’andazzo, rischia di fare la stessa fine. Siamo in via Sbarre Superiori: una vera e propria discarica di sacchetti maleodoranti che creano disagi anche alle macchine. “Si sta attentando alla salute pubblica“, scrive il lettore indignato che ha segnalato la situazione. Come dargli torto…