Salvini: “Dove c’è la ‘ndrangheta, da parte della Lega partono i calci in culo. Certi voti ci fanno schifo” [VIDEO]

21 Giugno 2021 17:02

Il leader della Lega Matteo Salvini, in visita a Reggio Calabria, ha anche parlato di ‘ndrangheta e di giustizia, spendendo belle parole verso Gratteri

“Tour” a Reggio Calabria per il leader della Lega Matteo Salvini. Tra gli argomenti affrontati a Saracinello, prima dell’incontro con le mamme di alcuni bambini autistici, anche quelli sul nodo giustizia e su Gratteri: “Io sono al fianco di tutti i magistrati che come Gratteri lavorano tanto e parlano poco, c’è qualcuno che lavora poco e parla tanto. Dove c’è la ‘ndrangheta, da parte della Lega partono i calci in culo. Certa gente, certi voti e certi soldi non solo non ci interessano ma ci fanno schifo”.