Reggio Calabria: sabato scorso concerto con Adolfo Zagari e Francesca Canale

16 Giugno 2021 10:21

Le note della fisarmonica del M°. Adolfo Zagari hanno accompagnato la bella voce del soprano Francesca Canale, talento lirico della nostra città, per quasi un’ora di concerto aprendo un incontro che si è tenuto sabato 12 giugno solo per i Soci dell’Accademia del Tempo Libero. Un incontro attesissimo, dopo mesi di chiusura forzata, al quale moltissimi non sono voluti mancare. Nel pieno rispetto della normativa anticontagio, si è tenuto subito dopo il concerto, in un locale della città, il pranzo sociale che la Presidente Silvana Velonà , il Vicepresidente Dott. Giovannini e tutto il Direttivo hanno voluto intitolare “ alla ripartenza” con l’auspicio che le attività dei vari settori dell’Accademia possano riprendere al più presto e nella massima sicurezza. Ed in effetti, le attività musicali e quelle culturali erano già ripartite nei giorni scorsi con il concerto della Charrangiamos Orchestra e la conversazione semiseria sul Covid della Prof. Antonia Rigo. La programmazione estiva dell’Accademia del Tempo Libero riparte con una serie di appuntamenti che vanno dai concerti, agli incontri informali per l’aperitivo, alle visite guidate a vari Musei della città. Ripartiranno al più presto anche tutte le escursioni e i viaggi organizzati dal Settore Turismo. Le molteplici attività dell’Accademia hanno scopo associativo e di condivisione tra i Soci, hanno un fine ricreativo e di intrattenimento ma vogliono anche essere sempre – come ci tiene a sottolineare Silvana Velonà – eventi culturali in grado di interessare e stimolare la numerosa e variegata platea dei Soci.