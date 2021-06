Reggio Calabria: sabato la presentazione ufficiale del docu-corto “Chjanu chjanu, storia di un ecologista inconsapevole”

17 Giugno 2021 20:48

A Reggio Calabria la presentazione ufficiale del docu-corto “Chjanu chjanu, storia di un ecologista inconsapevole” realizzato da Aldo Albanese e Martina Raschillà

Sabato 19 giugno alle ore 19 presso lo Spazio Open di via Filippini 23, a Reggio Calabria, la presentazione del documentario “Chjanu chjanu, storia di un ecologista inconsapevole” Il documentario di 12 minuti, realizzato da Aldo Albanese e Martina Raschillà, racconta la storia di Armando, un artigiano di panari– cesti realizzati con materiali naturali; insieme alla moglie Caterina, ricamatrice, vive in un piccolo paese dell’entroterra della provincia di Reggio Calabria. Le loro testimonianze sono una finestra su un passato in cui l’uomo viveva in armonia con la natura e sono un punto di partenza narrativo per svolgere una critica sociale, culturale ed economica. Il docu-corto “Chjanu chjanu, storia di un ecologista inconsapevole”, è stato già selezionato a festival internazionali molto quotati, ha vinto il primo premio per la sezione documentari opera prima al Festival del Cinema di Cefalù, parteciperà al Festival internazionale del film corto Tulipani di Seta Nera e al GECO Film Festival di Melbourne. Alla presentazione del docu-corto, seguirà un dibattito in presenza dell’autrice e co-regista del film, Martina Raschillà.