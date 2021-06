Reggio Calabria, Ripepi presenta un Odg in Consiglio contro il ddl Zan: “spero che i consiglieri cristiani e cattolici votino per cristo”

29 Giugno 2021 11:18

Reggio Calabria, Ripepi: “è giunto finalmente il momento in cui il Sindaco ed i Consiglieri della nostra Città si potranno determinare sui contenuti del ddl Zan”

“E’ giunto finalmente il momento in cui il Sindaco ed i Consiglieri della nostra Città si potranno determinare sui contenuti del ddlZan. Mi auguro che tutti siano presenti a testa alta ed alcuno si faccia vincere dalla sindrome di Ponzio Pilato. La massima assise comunale, pur non avendo specifica competenza in materia, deve esprimere un voto di coscienza e di indirizzo etico ad un disegno di legge che, a mio avviso, è catastrofico e pericolosissimo per la libertà di espressione. Per tali ragioni, ho scritto, in linea con le indicazioni dei maggiori esperti nazionali del settore, un odg da presentare domani in Consiglio contro il ddlZan, affinchè il Senato della nostra Città dia un segnale chiaro e trasparente su una questione che, potrebbe cambiare le sorti della libertà di pensiero e di azione dei cittadini della nostra nazione. Spero che i miei colleghi cristiani, ultra cattolici e cattolici siano fermamente contrari al voto per un disegno di legge che si oppone a Gesù Cristo ed alla dottrina sociale della Chiesa”, è quanto afferma il consigliere comunale di opposizione, Massimo Ripepi. “Auspico che nella coscienza dei miei colleghi – sottolinea– possa vincere Cristo e soccombere Mammona con tutti i suoi interessi personali, politici e partitici; fa ben sperare, per la formulazione del convincimento del voto dei Consiglieri, la quasi plebiscitaria contrapposizione al disegno di legge delle associazioni ascoltate in Commissione Consiliare. Altresì, i moniti di Papa Francesco e dei Vescovi vanno in questa direzione ed io li condivido in pieno. In qualità di esponente delle istituzioni della Repubblica Italiana, di libero cittadino e di cristiano convinto che le leggi divine, incarnate nella persona di Gesù Cristo, siano una via sociale certa da dover percorrere, chiedo,attraverso questo odg, che il Parlamento e il Governo nazionale facciano un passo indietro, con somma urgenza, sulla proposta di legge recante “misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, altrimenti nota come ddlZan. Un grande pericolo, infatti, si sta per abbattere su tutte quelle associazioni, comunità, singoli e gruppi con convincimenti religiosi, opinioni e principi etici, che richiamano la libertà di espressione e le cui considerazioni personali a favore della naturale formazione della famiglia o della visione cristiana della società, rischiano invece di diventare un reato grave. Tutto questo sta passando sotto traccia, senza che né i media né le istituzioni aprano un’ampia discussione sulla questione dando voce a tutte le categorie coinvolte”.

“Il ddlZan, già approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 –aggiunge– è un testo di legge che raccoglie cinque diverse proposte, tutte di esponenti della sinistra democratica, e che prevede modifiche agli articoli 604-bis e ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Parimenti, verrebbe modificata la legge Mancino(dl 26 – 1993/122), la quale già punisce l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o di nazionalità. Ma questi sono solo alcuni degli effetti di tali misure, perché la legge istituisce un’ulteriore giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e latransfobia, inserendo conseguenti misure per la prevenzione, il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, e ancora per il sostegno alle vittime. Non bastava il GayPride dai connotati cristofobici? Insomma, una proposta che non ha lasciato nulla al caso, tranne il fatto di violare apertamente, e senza che nessuno batta ciglio, l’art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza e di non disparità di trattamento. Se la legge fosse definitivamente approvata in Senato, tutti quei soggetti (padri e madri in particolare) per i quali il concetto di famiglia è ben chiaro e si fonda sulla naturalità dei ruoli, nel rispetto tuttavia di chi manifesta un altro e legittimo desiderio o orientamento, troverebbero aperte le porte del carcere solo per un’interpretazione estrema del decreto da parte di un giudice particolarmente pregiudizievole. Alla luce di queste nuove misure, che in realtà rappresentano solo un surplus a leggi esistenti da tempo a giusta protezione di alcune categorie più fragili, i cittadini o le associazioni, che abbiano come unico intento quello di esprimere tranquillamente il proprio credo senza fare proseliti di odio né avere un pensiero selettivo, vengono esposti enormemente. Si tratta di una situazione paradossale laddove c’è una legge che tutela nel dettaglio una categoria andandone a differenziare un’altra che, per la sola manifestazione delle proprie idee, viene tacciata di “istigazione” alla violenza. Altro fronte critico è la scuola: la medesima esposizione la subiranno i docenti, perché la legge coinvolge anche e soprattutto l’educazione di bambini e ragazzi. Il ddlZan, infatti, richiama l’obbligo, probabilmente nell’ambito dell’educazione civica, di promuovere manifestazioni e cerimonie chiamando in causa le associazioni LGBT, senza tenere conto che la scuola, proprio perché laica, deve lasciare libertà a tutte le sue componenti e, quindi, anche ai docenti con un forte convincimento religioso o etico, di rifiutarsi rispetto ad una disciplina non oggettiva, ma che richiama motivi strettamente personali. Il ddlZan è un attacco aperto alla libertà di tutti ed una sleale formula camuffata da amplificazione dei diritti civili per mettere in campo una pedagogia nazionale, con l’unico obiettivo di cancellare l’identità personale e comunitaria. Il “genere neutro” diventerebbe un diktat per chiunque, trasformando la semplice esposizione del proprio pensiero in un “fatto” di reato e contravvenendo in tutto al diritto penale, che invece punisce la commissione del fatto e non l’opinione personale”, conclude.

Di seguito l’Odg integrale di Massimo Ripepi:

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Il sottoscritto Consigliere Massimo Ripepi, ai sensi dell’art 48 comma 2 dello Statuto del Comune di Reggio Calabria e dell’art. 54 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio,

Premesso che

Alla Commissione Giustizia del Senato è stato assegnato il disegno di legge A.S. 2005, approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Questo disegno di legge mira a modificare in particolare gli articoli 604 bis e ter del codice penale, con l’obiettivo di punire anche condotte di “istigazione alla discriminazione” e gli “atti di discriminazione” commessi per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Intende altresì rendere lo specifico movente omotransfobico un’aggravante speciale di applicazione generale.

Le norme proposte, secondo le dichiarazioni dei promotori della legge,sanzionerebbero ogni singolo, gruppo o associazione avente scopi di incitamento alla discriminazione omotransfobica.

Il disegno di legge mira a istituire una “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, in occasione della “quale sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile”, soprattutto nelle scuole. Inoltre, prevede che l’UNAR elabori con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, nel quadro di una “consultazione permanente” con organizzazioni, tra le quali associazioni LGBT.

Considerato che:

Sebbene i proponenti spesso sostengano che le norme invocate intendono semplicemente tutelare le persone omosessuali e transessuali dalla violenza e dalla discriminazione, in realtà il disegno presenta gravissime criticità e pericolirelativamente al rispetto della libertà di espressione (art. 21 Cost.) e della libertà educativa (art. 33 Cost.), ed è sostanzialmente inutile rispetto agli scopi dichiarati, per i motivi qui di seguito esposti.

Le persone omosessuali e transessuali sono già giustamente tutelate dalla violenza e da altri atti lesivi, al pari di qualsiasi altro cittadino. Prevedere aggravanti o reati speciali di carattere omotransfobico rischia di trasformare le persone omosessuali e transessuali in una “categoria protetta e privilegiata” in violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Peraltro, un reato commesso in ragione dell’omosessualità o transessualità della vittima potrebbe già essere aggravato ricorrendo alla circostanza comune dei motivi “abietti o futili” di cui all’art. 61, n. 1 del codice penale.

Non risulta esserci in Italia una “emergenza omotransfobia”, cioè una diffusione allarmante di violenze o discriminazioni omotransfobiche che consentirebbe una deroga al richiamato principio di uguaglianza. Benché spesso il nostro paese venga “percepito” – forse per suggestione mediatica – come fortemente “omofobo”, i dati non supportano tale percezione soggettiva: le più ampie ricerche della FundamentalRights Agency dell’Unione Europea (2014, 2020) collocano l’Italia tra i paesi più sicuri d’Europa per quanto riguarda concreti episodi di violenza, minaccia e discriminazione; anche dai dati ufficiali dell’OSCE, dell’OSCAD e dell’UNAR emerge che non vi è una diffusione allarmante di illeciti omotransfobici.

Il disegno di legge contraddice il principio costituzionale di “determinatezza” della disposizione penale perché inserisce all’art. 1 concetti controversi e vaghi in una normativa che pone già problemi di indeterminatezza. I concetti di “discriminazione” (cioè un diverso irragionevole trattamento) e di “odio” negli articoli 604 bis e ter c.p. sono tra i più ampi e generici. A questi si aggiungerebbero le nozioni di “genere” e “identità di genere” che sono controversi e di incerta definizione come già rilevato da autorevoli sigle dell’associazionismo femminista.

Il disegno di legge contraddice l’impostazione del diritto penale basato sul “fatto”: in primo luogo, perché estenderebbe una normativa ai sensi della quale la punibilità degli atti di discriminazione (art. 604 bis c.p.) dipende totalmente dal “motivo” interiore del colpevole, non dal disvalore del fatto; in secondo luogo, estenderebbe una normativa che punisce la mera “istigazione” anche privata e sterile (cioè non seguita dalla commissione del reato). L’ordinamento penale reprime “fatti” dannosi o pericolosi, e pertanto l’istigazione non è generalmente punibile se non è seguita dalla commissione del reato istigato. Al limite, l’istigazione è punita se realizzata in modo pubblico in ragione della sua pericolosità (art. 414 c.p.). Invece, l’art. 604 bis c.p. punisce anche la mera istigazione privata e sterile alla generica “discriminazione”, allorché l’ordinamento richiede il carattere “pubblico” persino per la punibilità dell’istigazione ai reati di pedopornografia e di genocidio.

L’espressione di opinioni, principi etici, convincimenti religiosi riguardanti la moralità o naturalità di tendenze e pratiche sessuali, e le azioni di individui o di associazioni che si ispirano a quei convincimenti, rischiano di essere interpretati come istigazione alla discriminazione omotransfobica (o fondata sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere). Infatti, i concetti di omofobia e di transfobia rinviano ad una impostazione culturale per la quale il dissenso rispetto alle rivendicazioni dell’attivismo LGBT è segno di pregiudizio omotransfobico. Qualsiasi atteggiamento differenziato o sgradito nei confronti di un attivista o altro esponente LGBT, eventualmente basato su profondi convincimenti religiosi o filosofici (ad esempio, esprimere un parere negativo relativamente all’approvazione delle adozioni alle coppie dello stesso sesso) potrebbe essere considerato come “atto di discriminazione” omotransfobico. Similmente, anche qualsiasi dichiarazione pubblica da parte di membri di associazioni pro family o di altri cittadini, in difesa della famiglia naturale o del diritto dei bambini a crescere con una mamma e un papà, o che valorizzi la complementarietà sessuale, potrebbe essere interpretata come “istigazione alla discriminazione” omotransfobica. In quest’ottica, la clausola “salva idee” (art. 4 del ddlZan) si rivela inutile e incomprensibile, anche perché esclude la sua operatività proprio in relazione alle espressioni di idee interpretabili come incitamento alla discriminazione. Migliaia di cittadini, di madri e padri di famiglia, di associazioni, potrebbero essere denunciati, perseguiti a livello giudiziario o persino condannati alla reclusione a causa di posizioni in favore della famiglia naturale, della complementarietà dei sessi, della non fluidità dell’identità sessuale. Il disegno di legge anti omotransfobia si rivela quindi contraria anche agli artt. 18, 19 e 21 della Costituzione.

Il disegno di legge, come rilevato da più sigle femministe, rappresenta un attacco a tutte le donne, poiché obbligherebbe a trattare un maschio “transgender” (che si percepisce donna) in tutto e per tutto come una donna (altrimenti si commetterebbe una discriminazione fondata sull’identità di genere). Questo significa violare la privacy e la sicurezza delle donne, le quali non potrebbero escludere i maschi transgender dai luoghi (bagni e spogliatoi femminili) e ambiti (ad es. competizioni sportive per donne) normalmente riservati alle femmine. Anzi, qualunque donna potrebbe essere penalmente perseguita anche solo per aver suggerito di riservare quegli spazi e ambiti alle donne definite in base al sesso biologico.

La “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” appare più come un tentativo coercitivo di imporre nelle scuole una visione culturale-ideologica rispetto ad un pluralismo che invece va tutelato nel rispetto della libertà educativa sancita costituzionalmente. Si rischia che siano imposte ai bambini idee non accettate dai genitori, come l’idea (espressa all’art. 1 del ddlZan) che il sesso biologico è irrilevante rispetto al genere e all’identità sessuale, che la sessualità è fluida, non binaria e soggettiva. Questa ideologia sarebbe poi estesa a tutti gli ambiti (lavoro, scuola, mass media, ecc.) mediante apposite strategie nazionali triennali, la cui realizzazione è demandata all’UNAR e che coinvolgerebbero i gruppi LGBT. Inoltre, tali strategie risulterebbero imponibili e vincolanti anche per le scuole private e paritarie, come quelle di ispirazione cristiana, che offrono un modello educativo diverso. Questa imposizione risulterebbe un inaccettabile violazione della libertà educativa dei genitori e della libertà religiosa, diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Preso atto che:

Nel 2015 è stata presentata una mozione denominata “Iniziative per la tutela della famiglia naturale” nella quale si chiedeva di individuare una data per la celebrazione della “Festa della Famiglia Naturale”, fondata sull’unione fra uomo e donna, promuovendone sia direttamente che indirettamente, attraverso scuole, associazioni e comitati, la valorizzazione dei principi culturali, educativi e sociali.

La stessa è stata approvata all’unanimità nella seduta di Consiglio Comunale del 10.03.2015 ma alla quale non è stato dato mai alcun seguito;

Che il Comune di Reggio Calabria ha aderito al GayPride organizzato dal Comitato Arcigay Due Maria e dall’Associazione genitori di figli omosessualità in data 27/07/2000 in difesa dei diritti, dei diritti e dell’inclusione di tutti.

Che in Commissione al Senato è stato presentato un disegno di legge alternativo (ddlRonzulli) che propone una modifica all’articolo 61 primo comma del codice penale, introducendo le aggravanti legate a etnia, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale e disabilità.

CHIEDE

che venga inserito all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale il seguente argomento:

“dissenso all’approvazione della proposta di legge ZAN, suscettibile di violare la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di opinione, la libertà di associazione, la libertà di stampa, la libertà di educazione, la libertà di insegnamento e la libertà religiosa e, nell’ambito della lotta alle discriminazioni e all’omotransfobia, che venga espresso parere positivo verso il ddlRonzulli”.

Massimo Ripepi