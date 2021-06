Reggio Calabria: riparata la buca in via Vecchia Cimitero dopo la segnalazione di StrettoWeb [FOTO]

10 Giugno 2021 18:12

Una buca è stata riparata dopo poche ore dalla segnalazione di StrettoWeb. A causa delle piogge degli ultimi giorni a Reggio Calabria, il manto stradale in via Vecchia Cimitero si era totalmente rovinato, tanto da generare una grossa voragine che rendeva difficoltoso il transito delle automobili. La buca avrebbe potuto mettere in pericolo anche pedoni e motorini, ma una ditta ha provveduto in maniera tempestiva a mettere in sesto il manto stradale.