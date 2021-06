Reggio Calabria: sorpreso con 198mila euro in contanti, arrestato 36enne deliese [DETTAGLI]

18 Giugno 2021 08:40

Detenzione di arma clandestina e ricettazione: arrestato 36enne, originario di Delianuova, a seguito di perquisizione

A Rosarno, i carabinieri della Tenenza, nei giorni scorsi, nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di condotte illecite in ordine a delitti in materia di armi, hanno arrestato P.G., 36enne, originario di Delianuova, a seguito di perquisizione effettuata presso la sua abitazione, insita nel comune di Rizziconi, frazione Drosi, per detenzione di arma clandestina e ricettazione.

Nello specifico, durante l’operazione di polizia, i militari dell’Arma hanno rinvenuto all’interno dello stabile, opportunamente occultata dentro il vano motore della vettura Fiat 127 detenuta dall’uomo, una pistola calibro 38 special, fabbricata in Brasile, recante matricola abrasa, e pertanto clandestina, oltre che la somma di 198.000 euro circa in contanti, ritenuta d’illecita provenienza, suddivisa in appositi involucri, posti all’interno di un’altra vettura situata nel garage di sua proprietà.

Dopo aver ultimato le operazioni di ricerca estese ad ogni altro locale di pertinenza dell’abitazione privata, gli operanti hanno associato il malvivente, arrestato, alla Casa Circondariale di Palmi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Il denaro, ritenuto provento di attività illecita, è stato sequestrato. Denunciati, anche la moglie ed il fratello dell’uomo.