Reggio Calabria: presso la Scuola secondaria di primo grado “L.Pirandello” inaugurato un cancello ripristinato dopo oltre 7 anni

4 Giugno 2021 17:34

Reggio Calabria: presso la Scuola secondaria di primo grado “L.Pirandello” inaugurato un cancello ripristinato dopo oltre sette anni ed è stata inaugurata anche una nuova aiuola adiacente al cancello che consentirà ingressi dal lato posteriore dei locali della scuola

Stamattina presso l’ampio cortile della Scuola secondaria di primo grado “L.Pirandello” dell’ Istituto Comprensivo “Falcomatà Archi” di Reggio Calabria, è stato inaugurato un cancello ripristinato dopo oltre sette anni ed è stata inaugurata anche una nuova aiuola adiacente al cancello che consentirà ingressi dal lato posteriore dei locali della scuola. Hanno presenziato la cerimonia di inaugurazione la dirigente scolastica Dott.ssa Serenella Corrado e l’assessore Rocco Albanese del comune di Reggio Calabria. L’occasione in concomitanza cn la giornata mondiale dell’ambiente 2021 è stato motivo inoltre per vivere momenti di riflessione, di attività di giardinaggio nelle aiuole del cortile, attività musicali e sorrisi di tutti gli alunni della scuola… Momenti di festa seppur in tempi di pandemia, vissuti in sicurezza e nella speranza di poter fruire di nuovi servizi presso la storica scuola Reggina, culla di tanti piccoli grandi futuri cittadini della nostra città.