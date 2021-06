25 Giugno 2021 16:21

Reggio Calabria: presso la Prefettura riunione sull’emergenza del Torrente Ferrina. Il comitato: “ci saremmo aspettati un pò di buon senso da parte delle Istituzioni in cui confidiamo ancora”

“Giorno 24 giugno presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria si è svolta una riunione sull’ Emergenza Torrente Ferrina a cui erano presenti il Dirigente del settore 5 della Prefettura Dott. Borruto che ringraziamo per averci ascoltato, il responsabile del settore 13 della Città Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Mezzatesta , il consigliere metropolitano con delega all’ambiente Salvatore Fuda, il responsabile Tecnico del Comune di Motta San Giovanni Ing. Chilà, il Sindaco di Motta San Giovanni Giovanni Verduci ed il suo Vice Rocco Campolo”. E’ quanto scrive in una nota il Comitato “Emergenza Ferrina”. “Durante la riunione Abbiamo chiarito la nostra posizione. Il Sindaco ha precisato di aver avanzato richiesta di finanziamento al Ministero per la, sola, progettazione di un attraversamento stabile di accesso alla frazione; inoltre si è impegnato a fare richiesta all’Autorità Giudiziaria di riapertura pedonale, nel solo periodo estivo e sotto sorveglianza, del varco che porta al mare. Contrariato si è dimostrato il Dott. Mezzatesta che ha già annunciato di dare parere negativo alla richiesta. Ad onor del vero, l’unico immediatamente favorevole alla proposta è stato l’assessore Campolo. Sembrerebbe un nulla di fatto poichè il finanziamento per la progettazione, se ci sarà, non verrà erogato prima di 4/6 mesi e probabilmente l’ A.G. per accordare l’apertura del varco chiederà il parere alla Città Metropolitana che ha già dichiarato il suo diniego. Ci saremmo aspettati un pò di “Buon Senso” da parte delle Istituzioni in cui confidiamo ancora. Ci teniamo a precisare che le nostre abitazioni sono state costruite per come richiedeva la legge e che abbiamo pagato come tutti “oneri di urbanizzazione” ci chiediamo dove siano andati a finire e perché veniamo considerati cittadini di “serie B”. Attendiamo i risvolti e confidiamo che finalmente il Sindaco Verduci venga di persona a rendersi conto dei disagi che i cittadini devono subire”, conclude la nota.