Reggio Calabria: presidio dei tirocinanti a Palazzo Campanella

18 Giugno 2021 15:44

Reggio Calabria, l’Usb: “continua senza sosta la mobilitazione dei tirocinanti per chiedere diritti e dignità”

Continua senza sosta la mobilitazione dei tirocinanti per chiedere diritti e dignità. “Questa mattina in centinaia ci siamo riuniti all’ingresso della struttura del Consiglio Regionale a Reggio Calabria per puntare il dito contro i politici locali che restano indifferenti di fronte alla situazione di precarietà assoluta in cui versano 6.500 cittadini calabresi”, afferma l’USB Tirocinanti. “Nessuno tirocinante dovrebbe pagare le scelte scellerate compiute da Regione e Governo in questi ultimi decenni ed è per questo che oggi siamo qui a ribadire che finché non ci sarà contrattualizzazione, non daremo pace alle istituzioni”, conclude il sindacato.