Reggio Calabria: presentata a Piazza Italia la Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie [FOTO e INTERVISTE]

6 Giugno 2021 21:44

Reggio Calabria: presentata a Piazza Italia la Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie. Effettuata, inoltre la Premiazione dei Campioni 2020 della nostra Provincia che si sono distinti a livello nazionale nel settore Automobilismo-Karting

E’ stata presentata a Piazza Italia a Reggio Calabria, la 42ª Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie in programma nelle date del 18-20 giugno prossimi. La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club di Reggio Calabria e dalla Scuderia Aspromonte. Gli organizzatori in questi giorni stanno definendo tutti i dettagli per garantire il massimo afflusso di partecipanti, prevedendo una serie di convenzioni con le strutture alberghiere del territorio e con la società “Caronte & Tourist”. Oltre alla presentazione ufficiale della cronoscalata è stata effettuata la Premiazione dei Campioni 2020 della nostra Provincia che si sono distinti a livello nazionale nel settore Automobilismo-Karting. Per il settore Automobilismo è stato premiato Agostino Fallara, vincitore del Trofeo Nazionale Slalom gruppo SS, mentre per il settore karting sono stati premiati Domenico Albanese (vincitore del campionato regionale Aci Karting 8° zona – Entry Level), Antonio Errigo (vincitore del campionato regionale Aci Karting 8° zona – Mini gr.3) e Pasquale Pugliese (vincitore del campionato regionale Aci Karting 8° zona – KZN Junior). Nel corso della manifestazione sono state esposte le autovetture da competizione vincitrici e una rappresentanza di vetture e prototipi che parteciperanno alla 42° Cronoscalata Santo Stefano – Gambarie delle Scuderie reggine. Alla manifestazione presenti le istituzioni che hanno garantito il proprio patrocinio per la Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie: la Regione Calabria, il Consiglio Regionale della Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, Il Coni, Sara Assicurazioni – compagnia assicuratrice ACI. Presenti inoltre, l’onorevole Francesco Cannizzaro, deputato della Repubblica Italiana e l’assessore regionale Domenica Catalfamo, nonchè componente del Consiglio Generale di Aci. La manifestazione è stata officiata dal presentatore radiofonico Benvenuto Marra ed ha visto la partecipazione del comico Pasquale Caprì, della giovanissima cantante Martina Franco e del rapper reggino Cresh. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.