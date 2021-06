Reggio Calabria: premiazione del concorso fotografico “scatti di valore”

25 Giugno 2021 15:26

Reggio Calabria: si concluderà martedì 29 giugno la decima edizione del concorso fotografico Scatti di Valore

Si concluderà martedì 29 giugno la decima edizione del concorso fotografico Scatti di Valore. Per l’occasione, il Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari di Reggio Calabria, ente promotore, organizzerà una staffetta di premiazione in tre tappe nei territori in cui hanno sede le diverse scuole che hanno partecipato all’iniziativa. Si partirà dall’Istituto d’Istruzione Superiore Fermi di Bagnara Calabra alle 9:30; alle 12:00 si arriverà a Reggio presso l’ITIS Panella-Vallauri, che ospiterà anche alcuni studenti del Liceo Scientifico Vinci, e alle 16:30, infine, il tour si concluderà a Polistena presso l’ITIS Conte Maria Milano. A ogni tappa, una rappresentanza del CSV incontrerà gli studenti autori delle opere fotografiche, i dirigenti e i docenti referenti. Anche in quest’anno scolastico – spiega il presidente del CSV Ignazio Giuseppe Bognoni – come accade ormai dal 2011, abbiamo puntato a rileggere i valori del volontariato e della cittadinanza attiva attraverso gli sguardi, le visioni e le sensibilità dei giovani. Prendendo spunto e ispirazione dai contenuti della Carta dei Valori del Volontariato a vent’anni dalla sua pubblicazione, abbiamo invitato le studentesse e gli studenti a esplorare la realtà che li circonda e a cogliere, attraverso la fotografia, momenti, situazioni ed eventi idonei a evocare e rappresentare quei valori fondanti dell’azione volontaria e di uno stile di vita solidale. Venti le classi coinvolte nell’attività laboratoriale propedeutica, ottanta le studentesse e gli studenti partecipanti al concorso con cinquantasei scatti.