Reggio Calabria: Piloti Per Passione omaggia il campione italiano slalom gruppo S, Agostino Fallara

9 Giugno 2021 20:36

A Reggio Calabri si è celebrata la premiazione del pilota Agostino Fallara, portacolori della scuderia Piloti Per Passione per essersi aggiudicato il titolo tricolore slalom di gruppo S

Mentre Peppe Cuzzola alla salita di Sortino deve fare i conti con alcuni problemi di troppo che hanno afflitto la sua Radical ma che comunque riesce a conquistare il primo posto di classe E2SC nell’unica salita di gara disputata, a Reggio Calabria, in Piazza Italia, cuore pulsante della città, si è celebrata la premiazione del pilota Agostino Fallara, portacolori della scuderia Piloti Per Passione per essersi aggiudicato il titolo tricolore slalom di gruppo S, in un annata difficilissima segnata dall’emergenza sanitaria che non ha fermato i programmi della scuderia e del forte pilota, assistito a 360° dal fratello Bruno. Risultato di grande prestigio per il pilota di Fossato Jonico che va ad arricchire il palmares della scuderia reggina con sede a Sambatello, mentre si prepara per la trasferta di Erice, ulteriore tappa del campionato italiano slalom.