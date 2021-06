Reggio Calabria piange la morte del professore Francesco Saverio Nesci: “era un docente di grandissimo valore”

25 Giugno 2021 12:31

Reggio Calabria piange Francesco Saverio Nesci, già professore della Mediterranea: “avevamo tutti sperato che il lungo percorso di dolore lo potesse, prima o poi, ricondurre a noi ed ai suoi affetti”

Reggio Calabria piange la morte del Prof. Francesco Saverio Nesci, già docente della Mediterranea. Il ricordo di Giovanni Enrico Agosteo: “con grande sofferenza e dolore, comunico la scomparsa del Collega e Amico Prof. Francesco Saverio Nesci. Avevamo tutti sperato che il lungo percorso di dolore lo potesse, prima o poi, ricondurre a noi ed ai suoi affetti. Il tempo passato non aveva minimamente scalfito questo fervente desiderio, così come non erano mai venute meno le nostre preghiere, nel ricordo affettuoso di un Docente di grandissimo valore e insieme di un uomo buono dalle spiccate qualità umane oltre che professionali. Il dolore che ci attanaglia possa trovare sollievo nella certezza che, abbandonate le sofferenze terrene, Saverio possa ora godere della gloria dei migliori. Ci stringiamo in un abbraccio forte ai suoi familiari”.