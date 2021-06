Reggio Calabria: partite le attività legate al Piano Estate dell’Istituto Comprensivo “G. Moscato”

23 Giugno 2021 14:42

Partite le attività legate al Piano Estate dell’istituto Comprensivo “G. Moscato” guidato dal Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri. Le attività coinvolgono sia il campo coreutico – artistico che il campo sportivo. Gli alunni del plesso di Terreti sono impegnati in attività di tipo sportivo (uno sport al giorno) che li accompagneranno fino alle fine di giugno. Gli alunni del plesso Santa Venere stanno svolgendo un corso di teatro con rappresentazione finale. I plessi di Gallina, Oliveto ed Arangea effettueranno le attività fine agosto/inizio settembre. Le attività rientrano nel Pon per la scuola “Apprendimento e socialità” voluto dal Miur per il piano Estate. L’Istituto Comprensivo “G. Moscato” unico Istituto a Reggio Calabria ad aver già avviato le attività.