Reggio Calabria, pacco sospetto recapitato alla Hermes: intervengono gli artificieri dei carabinieri [FOTO]

7 Giugno 2021 11:18

Reggio Calabria, il pacco è stato fatto esplodere questa mattina dagli artificieri dei carabinieri

Un piccolo pacco sospetto recapitato alla Hermes, la società di riscossione dei tributi locali del Comune di Reggio Calabria, è stato fatto esplodere questa mattina dagli artificieri dei carabinieri, allertati da alcuni dipendenti che lo avevano ritrovato adagiato all’ingresso degli uffici. Insospettiti dall’inusuale confezione, tutta avvolta dal nastro adesivo, i dipendenti hanno chiamato i carabinieri che, giunti tempestivamente in via Padova, hanno messo in sicurezza l’area, facendo allontanare gli altri dipendenti e i cittadini in transito. L’esito dei controlli effettuati dagli artificieri con l’ausilio di uno scanner, ha evidenziato all’interno del pacco la presenza di materiale inerti, probabilmente dei rifiuti. Dopo qualche minuto si è comunque deciso di farlo esplodere. (DIRE)