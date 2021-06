Reggio Calabria: oggi la Giornata Mondiale della Bici

2 Giugno 2021 12:03

Reggio Calabria: oggi 2 Giugno è la Giornata Mondiale della Bici in 60 città d’Italia

“Oggi 2 Giugno, Giornata Mondiale della Bici, a Reggio Calabria, come in altre 60 città d’Italia, si svolgerà l’evento “Reggio Riparte in Bici”. L’evento, organizzato da BikeItalia, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, e nonostante lo scarso preavviso, si è fatta promotrice dell’evento, in collaborazione con il Comitato Regionale UISP Ciclismo, Diego Quattrone, e l’omologa figura Provinciale, Lulù Quattrone”. Lo afferma in una nota Tonino Quattrone Referente Uisp Calabria, M5DGroup.

“Tutti i partecipanti, muniti di Biciclette Muscolari o eBike, partiranno da Piazza Italia alle ore 16:00, e dopo un panoramico giro della Città, arriveranno nei pressi del moderno Waterfront, dove l’amministrazione comunale offrirà un rinfresco al corposo gruppo”.

“Nonostante il pochissimo tempo a disposizione, per svolgere l’evento in piena sicurezza saranno presenti in vari presidii, i membri della Croce Rossa Italiana, l’intero percorso verrà altresì scortato dal gruppo M5DGroup e l’intera manifestazione seguita con il furgone mobile di scorta dal Team Cicli Jiriti , sempre presente e sempre a disposizione di tutti gli eventi in cui la passione e l’amore per le due ruote unisce la nostra cittadinanza”.