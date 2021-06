Reggio Calabria, “Giò Pò” raddoppia: da oggi apre anche il Ristorante in bottega, piatti raffinati in un ambiente elegante – FOTO e DETTAGLI

28 Giugno 2021 08:57

Reggio Calabria, da oggi è possibile sedersi e consumare al tavolo i ricercatissimi prodotti di Giò Pò, il primo ristorante in bottega della città. Le foto dei piatti e i dettagli

Dopo il grande successo riscontrato nelle prime tre settimane di apertura parziale, da oggi “Giò Pò”, il primo ristorante in bottega di Reggio Calabria, apre i battenti anche per la ristorazione. Non solo, quindi, vendita al dettaglio dei più pregiati e ricercati prodotti alimentari di alta fascia (da salumi e formaggi a pasta, riso, legumi, frutta secca, miele, marmellate, creme e una ricchissima selezione di vini pregiati e ricercati provenienti dalle migliori eccellenze del territorio italiano, spumanti e specialità locali di tutte le Regioni d’Italia, con molti prodotti di natura biologica e rivolti ad un pubblico particolarmente attento al sapore e alla qualità dei prodotti gastronomici ed alimentari), ma da oggi è possibile sedersi nei comodi tavolini del locale situato in Via Giuseppe Reale n° 52 (ex via prolungamento Aschenez), ed assaporare le straordinarie pietanze realizzate dallo chef Giuseppe Vilasi. Tra questi, segnaliamo i primi piatti da lunch: mezzi paccheri con spada e mandorle tostate, pasta al limone con zafferano di Sicilia e gambero di Mazara del Vallo, polpo con polenta taragna e chutney n. 52, millefoglie di carasau con cuore di salmone upstream e caviale di salmone, anatra al mirto con cime di rapa, millefoglie con crema e fragole di camarosa, cannoncino con zabaione allo zibibbo. Nel menù anche una vasta gamma di taglieri con i pregiati formaggi e salumi preparati sul momento dalla bottega. Disponibili anche le schiacciate di produzione Gio Po’, con la specialità di quella con lardo d’Arnad con crema di patate e salsa tartugata (vedi foto nella gallery).

Il locale offre anche un’ampia gamma di piatti senza glutine.

Nei prossimi giorni sarà allestito anche il gazebo con i tavoli all’aperto.

Per quanto riguarda la ristorazione, il servizio al tavolo nel locale è attivo dal lunedì al sabato a pranzo dalle 11:30 alle 14:30, a cena dalle 17:30 fino all’ultimo cliente. La domenica apertura serale, dalle 17:30 fino all’ultimo cliente. Al momento la prenotazione è obbligatoria per le norme anti-Covid: il numero per prenotare è 0965629083.