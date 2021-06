Reggio Calabria, Occhipinti (UpC): “i roghi dei rifiuti sono il simbolo dell’Amministrazione Falcomatà”

25 Giugno 2021 11:30

Reggio Calabria, Occhipinti: “Non solo l’Amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà non ha risolto il problema legato alla raccolta dei rifiuti, ma con il “secondo tempo” è riuscita a peggiorare la situazione”

“Non solo l’Amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà non ha risolto il problema legato alla raccolta dei rifiuti, ma con il “secondo tempo” è riuscita a peggiorare la situazione”. Il presidente di Uniti per Crescere Riccardo Occhipinti lancia nuovamente l’allarme su quanto sta avvenendo negli ultimi giorni in Città con l’incendio di cumuli di rifiuti che rimangono per settimane su strada, in qualche caso, come avvenuto a Sbarre, rendono difficile anche la circolazione veicolare. “E’ inconcepibile – prosegue Occhipinti – che ancora oggi ci si trovi davanti a questa situazione nella completa inerzia dell’Amministrazione comunale che continua ad annunciare soluzioni senza davvero trovarne una. Come la città possa vivere una stagione turistica in queste condizioni è davvero incomprensibile. Il biglietto da visita per chi arriva in queste giorni è costituito dai cumuli di rifiuti che vanno a fuoco in diverse zone”. “Ma oltre al danno all’immagine – dice ancora Occhipinti – adesso si cominciano a correre rischi anche per la salute pubblica con il rilascio di sostanze tossiche che rendono l’aria irrespirabile e nociva. A palazzo San Giorgio però – conclude Occhipinti – continuano a fare finta di nulla e mandano l’acconto Tari come se nulla fosse. Non solo: costituiscono anche una zona pedonale in via marina per favorire pochi esercenti e paralizzando il traffico arrivando a parlare di “salotto buono” della Città. Davvero sembrano vivere su Marte”.