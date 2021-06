Reggio Calabria, Nesci dà il benvenuto a Monsignor Morrone: “valori e percorsi da condividere, al suo fianco per affrontare le nuove sfide sociali”

13 Giugno 2021 10:01

Il comunicato stampa del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia su insediamento Vescovo di Reggio-Bova Mons. Morrone

Il nuovo arcivescovo di Reggio Calabria – Bova Monsignor Fortunato Morrone ha ricevuto ieri l’abbraccio della comunità diocesana, di seguito la nota di Denis Nesci (coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia) sull’insediamento:

“L’inizio del percorso che la comunità reggina si appresta ad intraprendere al fianco del suo nuovo pastore, monsignor Fortunato Morrone, è la maturazione della consapevolezza di potersi affidare ad una guida solida e sicura. Ringraziando Padre Morosini per il prezioso patrimonio – cristiano e umano – che ha lasciato alla nostra città, è un sincero benvenuto, a mons. Morrone, quello che vuole rivolgere la comunità politica che mi onoro di rappresentare. Una comunità politica impegnata capillarmente, ogni giorno, a difendere i valori di costruzione di una rete credibile e solidale, per far fronte alla domanda che arriva dal basso, dalle famiglie e dai cittadini dei nostri territori.

Un’azione guidata dalla bussola della dottrina sociale della Chiesa, i cui punti di riferimento sono scalfiti nei programmi e nel paradigma identitario del nostro partito.

Dalla difesa dell’inestimabile valore della vita, allo sforzo di garantire la centralità della famiglia tradizionale come pilastro su cui edificare la società di domani. Un lavoro di prossimità che porge lo sguardo verso le fasce sociali più deboli, con iniziative e scelte politiche nette, che valorizzano l’etica della solidarietà, attraverso un percorso di aggregazione di giovani, uomini e donne, disposti ad investire su loro stessi. Soprattutto in un tempo in cui la tragedia della pandemia da Covid-19 ha acutizzato le disuguaglianze, polarizzando, inevitabilmente, la stratificazione sociale.

Il nostro impegno è rivolto ad un’autentica e consapevole partecipazione alla vita democratica della nostra città, per mettere in moto le forze positive che in essa si muovono e generano speranza. Ognuno con le proprie specificità e con le proprie prerogative è chiamato ad offrire un servizio alla comunità; ed oggi è chiaro più che mai, che il compito della politica è arduo, perché di fronte alla paura dell’incertezza e travolti da uno scollamento dai valori di riferimento, è indispensabile recuperare credito e fiducia con la testimonianza e l’esempio. Non si può rinunciare a quello scatto morale, capace di intercettare l’interesse e l’orizzonte delle nuove generazioni. “Dobbiamo camminare insieme, altrimenti non riusciamo a concludere nulla…”, a questo appello del nostro Vescovo, rispondiamo: PRESENTE. Perché il percorso e i valori intrinsechi della storia pastorale e del background di Mons. Morrone, li condivideremo con laboriosa convinzione. Al nostro presule, riserviamo la piena disponibilità a portare avanti e affrontare al suo fianco, le sfide sociali alle quali tutti siamo chiamati, nelle responsabilità dei nostri ruoli di rappresentanza. Custodendo i grandi principi di legalità, libertà, giustizia e partecipazione, continuiamo il percorso che va nella direzione di dare un valore aggiunto al tessuto sociale della nostra amata Reggio. Continueremo a rivolgerci alle agenzie educative, alla scuola e al mondo delle Università, alle realtà parrocchiali, alle polisportive e alle associazioni laiche, nel decisivo compito di edificare una nuova classe dirigente”.