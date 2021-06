Reggio Calabria, Neri (Forum Terzo Settore): “continua a non trovare soluzione il problema delle strutture psichiatriche”

25 Giugno 2021 12:05

Reggio Calabria, Neri (Forum Terzo Settore): “nonostante decenni di incontri, riunioni, proteste, promesse, provvedimenti normativi, non si vede il traguardo della soluzione”

“Continua a non trovare soluzione il problema delle strutture psichiatriche nel territorio dell’ASP di Reggio Calabria. Nonostante decenni di incontri, riunioni, proteste, promesse, provvedimenti normativi, non si vede il traguardo della soluzione”, è quanto scrive in una nota il portavoce del Forum del Terzo Settore, Pasquale Neri. “Nel frattempo, però, alcune centinaia di cittadini e cittadine e loro familiari hanno potuto usufruire di servizi residenziali anche e soprattutto grazie al lavoro e al senso di responsabilità di diversi enti di terzo settore. Come Forum del Terzo Settore dell’Area Metropolitana esprimiamo il pieno sostegno alle ragioni di utenti e familiari, enti gestori, lavoratori e lavoratrici. Se è vero, come tutti affermano, che la persona è al centro delle politiche, occorre, al più presto, trovare la soluzione ad un problema che il nostro territorio si porta dietro da quasi trent’anni. L’altissimo costo sociale di questa situazione continua a gravare in modo preponderante sulla parte più debole dei soggetti coinvolti: e non è più sostenibile”, conclude la nota.