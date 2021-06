Reggio Calabria, al Lido Comunale la protesta di Gioventù Nazionale: “la città vive nel degrado” [FOTO e INTERVISTE]

4 Giugno 2021 14:12

Reggio Calabria, al Lido Comunale la conferenza stampa di Gioventù Nazionale alla presenza di Demetrio Marino sulla spazzatura: “la città vive nel degrado”

Manifestazione di Gioventù Nazionale, questa mattina, al Lido Comunale di Reggio Calabria per protestare contro il “degrado ed incuria che caratterizza la città”. Bernardino Cordova, Presidente del circolo di Gioventù Nazionale “Giorgio Almirante”, ai nostri microfoni ha detto: “mentre l’amministrazione continua a mistificare la realtà nascondendo la polvere sotto il tappeto, Reggio, fra i tanti problemi, si trova ancora inondata da spazzatura e rifiuti di vario genere”. Mentre il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Demetrio Marino, ha rimarcato come il Lido Comunale sia “la massima espressione di un’amministrazione carente e che spesso nasconde i problemi importanti dietro un dito”. L’evento è stato organizzato dai circoli di Gioventù Nazionale “P. Borsellino” e “G. Almirante” alla presenza del Circolo “Antonio e Ciccio Franco” di FdI e del comitato Reggio Respira. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.