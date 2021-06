Reggio Calabria: Monsignor Fortunato Morrone prenderà possesso della Concattedrale di Bova

15 Giugno 2021 11:22

Reggio Calabria: domenica 20 giugno, presso la Concattedrale dell’Isodio di Bova, si terrà l’ingresso e la presa di possesso di monsignor Fortunato Morrone

Domenica 20 giugno, presso la Concattedrale dell’Isodio di Bova, si terrà l’ingresso e la presa di possesso di monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova. L’annuncio è dato dal Vicario foraneo e amministratore parrocchiale di Bova, don Leone Stelitano, che evidenzia come tutti i momenti saranno vissuti osservando le prescrizioni governative emanate per far fronte alla pandemia da Covid 19. Monsignor Fortunato Morrone è il quarto arcivescovo dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova dopo che nel settembre 1986 le due diocesi furono unite. Per la Chiesa bovese, invece, l’ingresso di Morrone è il 74esimo nella storia di cui si hanno tracce dal 1094. Il programma della celebrazione nella Concattedrale dell’Isodia di Bova prevede il saluto delle autorità civili e militari e il rito di presa di possesso canonico, alle 10; a seguire, l’affidamento dell’arcivescovo Fortunato Morrone al compatrono San Leo di Bova e, infine, il presule presiederà la messa solenne in Piazza Roma del centro grecanico di Calabria.