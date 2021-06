Reggio Calabria: mercoledì prossimo scade il termine per il pagamento in acconto dell’IMU 2021 [INFO e DETTAGLI]

10 Giugno 2021 17:16

Reggio Calabria: mercoledì 16 giugno scade il termine per il pagamento in acconto dell’IMU 2021. Il contribuente può scegliere di corrispondere l’intera imposta dell’anno in unica soluzione

Mercoledì 16 giugno p.v. scade il termine per il pagamento in acconto dell’IMU 2021. Il versamento della rata di acconto IMU, per l’anno 2021, deve essere effettuato entro il prossimo mercoledì 16 giugno 2021. Entro tale termine il contribuente, può scegliere di corrispondere l’intera imposta dell’anno in unica soluzione.

FATTISPECIE ALIQUOTE E DETRAZIONI Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) 6,00 ‰ Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER) 10,6 ‰ Unità abitativa concessa in comodato a parenti entro il primo grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente (riduzione 50% base imponibile) 10,6 ‰ Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431- aliquota base- 8,6 ‰ Altre abitazioni – immobili Cat. A (tranne A/10) 10,6 ‰ Cat. A/10 – Uffici e studi privati 10,6 ‰ Cat. C/1 – Negozi e botteghe 10,6 ‰ Cat. C/2 – Magazzini e locali di deposito 10,6 ‰ Cat. C/3 – Laboratori per arti e mestieri 10,6 ‰ Cat. B, C/4, C/5 – Fabbricati comuni 10,6 ‰ Cat. C/6, C/7 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie 10,6 ‰ Cat. D, tranne D/5 e D/10 – Immobili industriali e commerciali 10,6 ‰ Cat. D/5 – Istituti di credito ed assicurazioni 10,6 ‰ Beni Merce – Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti 2,50 ‰ Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola (D/10) 1,00 ‰ Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7) 1,00 ‰ Aree fabbricabili 10,6 ‰ Terreni agricoli Esenti Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola Esenti Detrazione per abitazione principale € 200,00 Detrazione Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP € 200,00

Il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2021 deve essere effettuato con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

3912 – ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (-IMMOBILI DI CATEGORIA A1, A8, A9)

3913 – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;

3916 – AREE FABBRICABILI;

3918 – GLI ALTRI FABBRICATI

3925 – IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D (STATO)

3930 – PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D (COMUNE)

3939 – PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (COMUNE)

SI RICORDA CHE IL CODICE ENTE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA È H224.

INFORMAZIONI

Ogni maggiore informazione può essere recepita sul sito della società comunale Hermes Servizi Metropolitani S.r.l., www.hermesrc.it, e del Comune di Reggio Calabria, www.reggiocal.it, unitamente alla fruizione del motore di calcolo dedicato all’IMU con compilazione del modello F24.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.