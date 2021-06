28 Giugno 2021 10:43

Reggio Calabria: mercoledì la cerimonia di consegna di venti borse di studio attribuite agli alunni distintisi nel percorso nazionale di biomedicina attivato dal liceo “da Vinci” grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto con l’Ordine dei Medici

Si svolgerà mercoledì 30 giugno alle ore 17,00, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna di venti borse di studio attribuite agli alunni del liceo, distintisi per merito nel percorso nazionale di biomedicina attivato dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto con l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria nel lontano 2011. Insieme al dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi, al presidente dell’Ordine provinciale dei Medici di Reggio Calabria, dott. Pasquale Veneziano, al dott. Domenico Tromba, referente per la componente medica del percorso, alla prof.ssa Francesca Torretta, referente per la componente docente del percorso di biomedicina, interverranno docenti, alunni, genitori, esperti medici coinvolti nella docenza. Per i saluti istituzionali sarà presente il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria avv. Giuseppe Falcomatà. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Anna Briante. La cerimonia sarà l’occasione per celebrare un importante anniversario e condividere un eccellente risultato che vede la Calabria fare scuola al resto del Paese. Il percorso di biomedicina ideato e sperimentato dal Liceo e dall’Ordine festeggia i dieci anni di attività e, grazie ad un accordo tra il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici, e la FNOMCeO, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, è ormai esteso a ben 164 licei scientifici e classici del Paese, coinvolgendo tutte le regioni d’Italia.