Reggio Calabria: mercoledì all’Accademia di Belle Arti il corso dal titolo “Tra Motion Graphic e comunicazione”

15 Giugno 2021 10:15

Reggio Calabria: mercoledì 16 giugno, avrà luogo, presso l’Accademia di Belle Arti, il corso dal titolo “Tra Motion Graphic e comunicazione”, a cura di Cristina Fatato e Salvatore Borzì, che vedrà la partecipazione dell’esperto Joseph Ciccariello

Mercoledì 16 giugno, avrà luogo, presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, il corso dal titolo “Tra Motion Graphic e comunicazione”, a cura di Cristina Fatato e Salvatore Borzì, che vedrà la partecipazione dell’esperto Joseph Ciccariello, 3D Artist. L’incontro si terrà a partire dalle ore 9.00, nell’aula virtuale dell’Istituzione di alta formazione artistica, diretta da Maria Daniela Maisano. Uno degli obiettivi del corso di Motion Graphic è quello di formare tecnici che possano lavorare in ambito televisivo e che quindi potranno ambire a lavorare come tecnici per la realizzazione di animazioni e Motion Graphic. La durata del corso sarà di 75 ore, in modalità online, suddivise in due incontri settimanali di 8 ore ciascuno per circa cinque settimane. I primi due incontri saranno giorno 16 e giorno 18 giugno. Il workshop è a numero chiuso per un totale di 20 posti che verranno assegnati tramite selezione. Potranno accedere alla selezione tutti gli studenti dell’Accademia di Reggio Calabria che abbiano i seguenti requisiti:

– Buona conoscenza dei software Photoshop e Illustrator

– Conoscenza di base di animazione e/o After Effects.

Requisito non fondamentale ai fini della selezione, ma che potrebbe determinare una preferenza, è la conoscenza di base di un qualsiasi software per il 3D.

Se vuoi iscriverti, dovrai compilare il form a cui allegherai il tuo curriculum artistico, dove specificherai il livello di conoscenza dei software richiesti, e una breve spiegazione sulla motivazione per cui vorresti imparare ad animare grafiche. Il giudizio dei curatori, che determinerà la selezione dei 20 partecipanti, è insindacabile. L’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, progetto diretto da Francesco Scialò, finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”.

A seguire alcuni cenni biografici sui relatori

Esperto – Joseph Ciccariello è un 3D Artist. Ha collaborato e collabora con importanti aziende, come: Warner Bros Italia, Sky Italia/MasterChef, Volkswagen, SKY Italia TG24 HD Channel, Euronics Italia, Rai Fiction, “AMICI” di Maria De Filippi – Canale5, Titanus Film Productions, Canale5/R.T.I., LA7, Columbia Pictures (film con Julia Roberts), RAI2. Inoltre, è stato già ospite dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria come docente esterno in due workshop della Settimana della Cultura 2019 e della Settimana della Cultura 2020, che hanno riscosso molto interesse da parte dei partecipanti.

Curatore – Cristina Fatato è una docente di Elementi di Grafica Editoriale e di Tecnologie per l’Informatica

Curatore – Salvatore Borzì, è una docente di Modellistica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Il webinar sarà fruibile a tutti su piattaforma Google Meet seguendo le indicazioni reperibili sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nella sezione dedicata.