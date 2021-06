30 Giugno 2021 10:42

Reggio Calabria, i cittadini di via Spontone: “non si può lasciare una comunità senza acqua”

Situazione difficile in via Spontone a Reggio Calabria dove da diverse sere viene a mancare l’acqua. I cittadini, stanchi del disservizio, affermano: “l’acqua torna dopo le sei del mattino. Ma cosa dobbiamo fare? C’è gente che deve andare a lavorare e si trova senza un bene così prezioso. Ci sono disabili e anziani che non vivono bene questo problema. Ci rivolgiamo alle autorità competenti affinché questo problema venga risolto il prima possibile”.