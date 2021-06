18 Giugno 2021 11:50

Reggio Calabria: lunedì a Palazzo San Giorgio la presentazione del calendario dell’Estate Reggina. Ad illustrare il ricco programma di iniziative il sindaco Giuseppe Falcomatà

Si terrà lunedì 21 giugno, alle ore 10.30 presso il salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione del Cartellone degli eventi per l’Estate reggina 2021. La Città di Reggio Calabria apre il ricco programma delle attività culturali previste per la stagione estiva. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà ancora legate alla crisi pandemica, l’Amministrazione comunale reggina ha voluto coinvolgere associazioni, operatori culturali, imprese del mondo dello spettacolo, per comporre il fitto calendario di eventi che animeranno piazze e strade della città tra i mesi di giugno e settembre. Ad illustrare il cartellone delle iniziative saranno il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessora al Turismo Rosanna Scopelliti ed il consigliere delegato all’Estate Reggina ed ai Grandi eventi Mario Cardia. Parteciperanno le assessore alle Attività produttive ed allo Sport, Irene Calabrò e Giuggi Palmenta, i consiglieri metropolitani delegati alla Cultura ed al Marketing territoriale, Filippo Quartuccio e Carmelo Versace.