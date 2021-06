Reggio Calabria, il legale di Luca Adornato: “non è un nuovo collaboratore di giustizia, chiarirà tutto nelle sedi opportune”

19 Giugno 2021 10:54

La notizia era stata lanciata su diverse testate giornalistiche

“La presente per rappresentare quanto di seguito nella qualità di difensore di fiducia del sig. Adornato Luca (RC, 7.12.1979):

Con riferimento alla notizia divulgata nei giorni scorsi in cui si definisce Adornato Luca “nuovo collaboratore di giustizia” quest’ultimo affida alla sottoscritta, la precisazione che, allo stato, non è in corso alcuna collaborazione – come invece apparso nei giorni scorsi su diverse testate giornalistiche – e che sarà sua cura chiarire presso le sedi opportune la posizione propria ed altrui rispetto a talune dichiarazioni rese nei mesi scorsi e versate nel procedimento “Gambling” che si sta celebrando con rito ordinario dinanzi al Tribunale Collegiale di Reggio Calabria”. E’ quanto si legge in una nota dell’Avv. Francesca Marzio.