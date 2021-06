Reggio Calabria, lo sfogo dell’imprenditore Pino Diano: “Falcomatà ha fatto cancellare dai premi il nostro logo storico. Vergognoso, non mi era mai capitato”

15 Giugno 2021 16:52

Numerosi cittadini hanno espresso solidarietà all’imprenditore reggino: “avere una storia così lunga in una terra come la nostra non è facile, è un’impresa”

Un durissimo post è stato pubblicato sui social da Pino Diano, proprietario della nota azienda Vale Sport. La ditta è specializzata nella realizzazione di coppe, targhe e medaglie un punto di riferimento non solo a Reggio Calabria, ma in tutta la Regione e persino nella vicina Sicilia, più volte è stata contattata dall’amministrazione comunale per realizzare prodotti in manifestazioni importanti. Secondo quanto si legge, però, il Sindaco Giuseppe Falcomatà avrebbe fatto rimuovere la prestigiosa firma dai premi consegnati, generando il disappunto dell’imprenditore reggino. Di seguito il messaggio: “Vergognoso!!! Il nostro Sindaco fa eliminare dal suo Staff dai premi da lui consegnati e da noi realizzati il nostro logo. Perché? Quale è la motivazione? Non siamo una firma di prestigio? Forse perché siamo di Reggio? Ah già non siamo una firma prestigiosa da sbandierare ai quattro venti. Ne ho viste tante nel corso della mia vita professionale, ma questa mi mancava. La mia azienda la Vale Sport, ha una storia di quasi cinquanta anni. Migliaia di persone sono state premiate con i nostri prodotti. Siamo una realtà nel nostro settore in campo Nazionale ed abbiamo effettuato premiazioni anche all’estero. Da oltre quaranta anni siamo fornitori dei più importanti enti pubblici Calabresi. Avere una storia così lunga in una terra come la nostra non è facile, è un’impresa. Mai era successa una cosa del genere, io non voglio riconoscimenti o diplomi da appendere al muro, né San Giorgini. La mia più grande soddisfazione sono le decine di migliaia di amici clienti, che mi apprezzano giornalmente. Se uno solo non apprezza la mia azienda, sinceramente non me ne frega un cazzo”.