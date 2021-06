Reggio Calabria, il Lido Comunale “pericolante”: struttura a rischio crollo, Vigili del Fuoco sul posto [FOTO LIVE]

16 Giugno 2021 15:15

Reggio Calabria, sopralluogo dei vigili del Fuoco al Lido Comunale: focus sulla struttura “a rischio crollo”

Vigili del Fuoco al Lido Comunale di Reggio Calabria per rilievi e sopralluoghi sulla struttura “pericolante e a rischio crollo” secondo le segnalazioni di Nuccio Pizzimenti, presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”. Pizzimenti ha scritto al Prefetto Mariani accendendo i riflettori sulle criticità del Lido Comunale: nei giorni scorsi la Polizia Municipale era già intervenuta sequestrando gli strumenti che un gruppo di ragazzi utilizzava per fare sport, proprio per tutelarne l’incolumità alla luce delle condizioni molto degradate della struttura.