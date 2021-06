Reggio Calabria, liberato il cane rinchiuso in una cabina del Lido Comunale. Il proprietario: “lo lasciavo qui per andare a lavorare”

20 Giugno 2021 12:36

Reggio Calabria: la Polizia Municipale è intervenuta all’interno del Lido Comunale per verificare la presenza di cani dopo la segnalazione di Nuccio Pizzimenti. L’esemplare rinchiuso in una cabina vandalizzata era di un extracomunitario, che è stato rintracciato

Dopo la segnalazione di qualche giorno fa di Nuccio Pizzimenti, presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, la Polizia Municipale di Reggio Calabria è intervenuta al Lido Comunale dove all’interno di una cabina era stato chiuso un cane. Prontamente intervenuti sul posto, gli agenti della polizia locale sono riusciti ad aprire la cabina e liberare l’esemplare, grazie all’ausilio fondamentale del servizio veterinario dell’Asp e dell’ufficio ambiente del Comune, con un’operazione delicata perchè non si conoscevano le condizioni del cane e la sua pericolosità. Con enorme stupore, gli intervenuti hanno potuto accertare che il cane aveva regolare microchip, e sono così facilmente risaliti al proprietario, un extracomunitario che ha spiegato candidamente come chiudesse il cane lì dentro nelle sue ore lavorative, in quanto lavora in zona e non poteva portarlo con sè al lavoro. Il cane è stato riconsegnato al legittimo proprietario, con la raccomandazione di trovare un’altra soluzione più consona per l’animale e regolare senza andare ad utilizzare un bene pubblico, e adesso nel degradato Lido Comunale non ci sono più animali chiusi nè abbandonati.

Intanto la Procura della Repubblica ha dissequestrato gli strumenti utilizzati per fare attività sportiva sulla pedana delle cabine, e resta alta l’attenzione del comitato di ordine e sicurezza pubblica per monitorare le condizioni della struttura.