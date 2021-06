21 Giugno 2021 15:24

Reggio Calabria: le auto del car sharing per le vaccinazioni a domicilio, mercoledì la presentazione del nuovo servizio

L’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con Atam Spa favorirà le operazioni di vaccinazione a domicilio operate dall’Azienda Sanitaria Provinciale. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria e Atam Spa metteranno a disposizione le auto del servizio car sharing per la vaccinazione a domicilio dei soggetti fragili e degli anziani reggini. L’iniziativa, voluta dal sindaco Falcomatà, è stata realizzata grazie ad una stretta sinergia istituzionale tra Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio e l’azienda municipalizzata del servizio di trasporto pubblico, che metteranno a disposizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria le auto per gli spostamenti del personale per le vaccinazioni a domicilio. Un ulteriore segnale di vicinanza alla popolazione reggina e degli stessi sanitari, in un momento particolarmente delicato segnato da un grande sforzo organizzativo, per l’avanzamento della campagna vaccinale e dal ritorno della Calabria in zona bianca. L’iniziativa sarà presentata mercoledì 23 giugno alle ore 11.00 durante una conferenza stampa che si terrà in piazza Italia, nell’area antistante Palazzo Alvaro. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, il consigliere metropolitano delegato Carmelo Versace, l’Amministratore di Atam Francesco Perrelli, il Commissario Straordinario dell’Asp Gianluigi Scaffidi, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Sandro Giuffrida, il Funzionario del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Antonio Diano. Presenti anche il consigliere comunale delegato Francesco Gangemi e l’Assessora Mariangela Cama.