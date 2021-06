Reggio Calabria, le 10 domande di Nucara al Sindaco Giuseppe Falcomatà

29 Giugno 2021 18:56

Reggio Calabria, lo storico deputato Francesco Nucara ha inviato 10 domande al sindaco Falcomatà

Francesco Nucara, storico deputato di Reggio Calabria, ha inviato pubblicamente tramite il suo profilo facebook, 10 domande al sindaco della città dello Stretto Giuseppe Falcomatà. Sempre attento alle tematiche politiche e sociali della sua città, Nucara è intervenuto in modo puntuale su numerose tematiche che quotidianamente affliggono i reggini. Ecco il suo intervento:

“DIECI DOMANDE AL SINDACO DI REGGIO CALABRIA

1) Ha un’idea per la soluzione definitiva dell’annoso problema dei rifiuti che hanno sommerso e sommergono tutt’ora Reggio dal centro alla periferia ?

2) L’acqua del Menta è arrivata e i tamburi della sua propaganda hanno rullato per mesi e tuttavia il prezioso liquido non arriva nelle abitazioni ma si sparge per le campagne e per le strade cittadine.

Ha un’idea di cosa fare per risolvere il problema idrico ?

3) l’aeroporto langue e si avvia lentamente ma inesorabilmente alla chiusura e la costituzione di un “ suo” comitato e’ solo uno specchietto per le allodole.

Ha qualcosa da proporre per realizzare un aeroporto internazionale distinto e disgiunto dall’aeroporto di Lamezia ?

4)Ha intenzione di terminare le opere iniziate propagandisticamente in campagna elettorale ?

Se la risposta fosse affermativa ci dica come e quando !

5) Reggio è l’unica città al mondo in cui si costruisce un parcheggio multipiano al limitare delle abitazioni senza redigere preventivamente la valutazione di impatto ambientale.

In tutto il mondo i parcheggi nei centri cittadini sono nel sottosuolo.

Lei è cosciente o è in letargo ?

6)Nel luglio 2018 Le è stata rivolta una richiesta tesa ad ottenere l’uso di un’area comunale inutilizzata per poter realizzare un parco giochi per bambini specificando che per l’acquisto delle attrezzature su sarebbero fatto carico dei privati.

Ha intenzione di rispondere dopo tre anni o aspettiamo la prossima campagna elettorale ?

7) Nel 2014,appena eletto,Lei ebbe l’ardire di affermare che tra le prime cose da realizzare sarebbe stato il “ rammendo delle periferie”.Le avevo mandato ago e filo perché imparasse il rammendo.

Non è servito.

Ha un’idea del ruolo delle periferie reggine o per Lei sono solo un serbatoio elettorale ?

8)Lei sta propinando ai reggini l’idea che il Water Front sia opera della Sua amministrazione sol perché in campagna elettorale ha realizzato una scalinata.Abbia l’onestà intellettuale di riconoscere che il bel progetto di ZAHA HADID era il risultato di iniziative dell’allora sindaco Scopelliti e che tale progetto è ben altra cosa di una scalinata.

È in grado di affermare il vero?

9) Tra il 2014 e il 2020 ha perso il 30% dei consensi.

È stato bocciato sonoramente dai reggini e essere stato rieletto al ballottaggio ha tutt’altro significato.

Lei se ne è reso conto o la bramosia di arrivare in Parlamento La acceca ?

10) La maggioranza che lo sostiene è macchiata dai brogli elettorali accertati.Al di la’ delle singole responsabilità che saranno individuate dalla magistratura Lei non sente il dovere morale di dare una risposta alla città o pensa che per affrancarsi sia sufficiente cantare “Bella Ciao” ?

Con le domande continueremo fino ad esaurimento.

CHIEDO UDIENZA ALLA SIGNORIA VOSTRA PER POTERLA INCONTRARE INSIEME AD UNA DELEGAZIONE DI REGGINI ED ESPRIMERE DELLE IDEE SUL FUTURO DI REGGIO VISTO CHE LEI DI IDEE È ORFANO”.