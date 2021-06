Reggio Calabria: l’associazione Nuova Solidarietà ha organizzato un convegno sull’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”

28 Giugno 2021 14:54

L’associazione Nuova Solidarietà all’interno del programma de ‘La gioia dello stare insieme’, ha organizzato un convegno con spunti tematici sull’Enciclica di Papa Francesco, ‘Fratelli tutti’. Un ‘testo’ che, oltre a riaffermare la necessità del dialogo interreligioso, dove il ruolo delle fedi religiose deve essere al servizio della fraternità, rappresenta senza mezzi termini una dura condanna di ogni forma di violenza che si dichiari ispirata da un credo religioso. E soprattutto – la terza Enciclica di Papa Bergoglio – riconduce all’idea di politica, soffermandosi in alcuni passaggi di forte impatto sociale a quella dimensione etica ed umana, che deve dettare i tempi dell’agire comune. Discuteranno di questo: Don Antonino Pangallo, Direttore della Caritas diocesana; il Diacono Enzo Petrolino, Presidente della Comunità Diaconato in Italia; il dottor Michele Bartolo, referente della Comunità di Sant’Egidio, e il giovane Francesco Catalano in rappresentanza del gruppo Servizio Civile Universale. Condurrà la serata il giornalista Francesco Scopelliti.