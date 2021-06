Reggio Calabria, l’Associazione Don Milani rinnova i campi scuola a Cucullaro per i Minorenni del Circuito penale

22 Giugno 2021 15:10

L’Associazione Don Milani rinnova i campi scuola a Cucullaro per i Minorenni del Circuito penale, le parole del presidente Filippo Pollifroni

“Noi come associazione di volontariato Don Lorenzo Milani da anni operanti nel settore del privato sociale di Reggio Calabria anche in stretta collaborazione con l’Ussm ( Ufficio Servizi Sociali per Minori), nel corso dell’ ultima riunione di chiusura anno abbiamo rinnovato la nostra volontà di contribuire al rinnovo ancora una volta dei campi scuola a Cucullaro per i Minorenni del Circuito penale, Campi che si erano già svolti dal 2007 al 2012 voluti fortissimamente da Stefano Fazzollo, Giuseppina Gareffa e Angelo Meli e Serenna Pesarin. Proprio per questo ci rivolgiamo e ringraziamo l’Ussm come il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria sicuri che una nuva pagina di reinserimento per i Minorenni può ancora essere intrapresa grazie anche al Progetto Liberi di Scegliere del Presidente Roberto Di Bella”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente Don Milani, Dr Filippo Pollifroni.