29 Giugno 2021 20:56

Reggio Calabria: l’Associazione di volontariato “Don Milani” porta i ragazzi al mare per un momento di spensieratezza presso la spiaggia di Bocale 2

“L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani che nel suo piccolo con i suoi 19 aderenti da tanti anni opera nell’ambito del terzo settore della nostra città, proprio lo scorso fine settimana si ritrovava con sei volontari presso la spiaggia di Bocale 2, un tratto di mare che sembra un dipinto. Un mare pulito un’oasi di tranquillità”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente Don Milani, Dr Filippo Pollifroni. “Abbiamo portato i ragazzi che seguiamo per un momento di spensieratezza. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa per il loro futuro. Alla fine della giornata ci siamo detti: ma che fortuna abbiamo ad avere un posto così bello come la spiaggia di Bocale vicino alla città“, conclude la nota.