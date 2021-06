Reggio Calabria, l’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani: “preoccupazione per l’assenza di una figura carismatica come era quella di Antonio Marziale”

24 Giugno 2021 17:09

“L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani che da anni opera nell’ambito del terzo settore di Reggio Calabria esprime una forte preoccupazione per l’assenza di una figura carismatica come era quella del dott. Antonio Marziale nella qualità di Garante dell’infanzia e dell’ adolescenza della Regione Calabria”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente dell’associazione Don Milani. Dr Filippo Pollifroni. “I minori al centro di tutto sempre ripeteva Marziale durante il suo mandato. Proprio per questo senza queste figure come quella del Dott Marziale e come quella dell’ex presidente del tribunale dei minori di Reggio Calabria dr Roberto DiBella forse tutti quanti ci sentiamo meno forti, ma con la speranza che il loro esempio possa essere fonte del pensiero successivo”, conclude.