Reggio Calabria: l’Associazione Attendiamoci ODV ONLUS inaugura le attività estive

18 Giugno 2021 15:12

Reggio Calabria: l’Associazione Attendiamoci ODV ONLUS organizza un evento di inaugurazione delle attività estive promosse a beneficio dei giovani

L’Associazione Attendiamoci ODV ONLUS organizza un evento di inaugurazione delle attività estive promosse a beneficio dei giovani, giorno 21/6 alle ore 18.30 presso il Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla criminalità gestito dall’Associazione da oltre 10 anni. Con uno sguardo al passato ed al periodo pandemico ed uno alle prospettive per il prossimo futuro, nel corso della serata saranno presentate le attività formative estive promosse dall’Associazione – giunta al ventesimo anno di incessante servizio e presenza nel territorio. L’evento sarà realizzato nel rispetto delle normative anti-Covid e, al riguardo e per organizzare al meglio gli spazi, sarà obbligatorio compilare un form per confermare la propria partecipazione, presente a questo link bit.ly/estateattendiamoci entro e non oltre domenica 20/6.